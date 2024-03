Juventus: Bologna interessato a Gonzalez, lo scenario sulla possibile operazione

Federico Russo

La crescita imperiosa di Riccardo Calafiori ha attirato inevitabilmente l’interesse di diversi top club. Il campionato del centrale cosi come quello del Bologna sta assumendo dei contorni clamorosi e impensabili ai nastri di partenza. Tra i club che sono stati accostati al giovane difensore del Bologna ci sarebbe anche la Juventus, proprietaria del cartellino di Facundo Gonzalez, attualmente in prestito alla Sampdoria di Andrea Pirlo, classe 2003 che potrebbe quindi rientrare nell’operazione che porterebbe Calafiori a Torino, lo riporta la Gazzetta dello Sport. Ci potrebbe essere quindi un Cambiaso-bis: un prestito e poi si vedrà. Il Bologna sarebbe quindi interessato al centrale uruguagio classe 2003 ex Valencia, che sta trovando continuità sotto la Lanterna ,avendolo visionato anche in qualche occasione. Del resto Giovanni Sartori, ds dei rossoblù , è sempre stato attento riguardo la crescita di giovani con potenziale. Bisognerà attendere il finale di stagione, per avere un quadro completo sul giocatore, che comunque avrebbe bisogno della riconferma in Serie A, dopo un buon primo anno nella serie cadetta con i blucerchiati (23 presenze 2 gol e 1 assist).



SITUAZIONE CALAFIORI- Tutto ciò è legato all’ipotesi in cui la Juventus sia interessata all’acquisto del difensore classe 2002. Il centrale è arrivato nell’agosto scorso per 4 milioni di euro dal Basilea, il valore attuale è chiaramente più alto e potrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro. Nato come terzino è stato dirottato da Thiago Motta a difensore centrale con risultati eccellenti, essendo attualmente tra i migliori del nostro campionato. Prototipo del difensore moderno: abile nell’anticipo e nell’impostazione spesso si stacca dalla linea difensiva per andare a centrocampo a giocare il pallone per rifinire o addirittura andare alla conclusione. In 24 presenze sono infatti arrivati anche due assist in Serie A.



CRESCITA GONZALEZ - Arrivato alla Juventus in estate per 1.65 milioni di euro dal Valencia, il centrale uruguagio in possesso anche di passaporto italiano, dopo un inizio piuttosto travagliato dal momento che trovava poco spazio, si è preso via via un ruolo centrale nello scacchiere di Andrea Pirlo. Centrale mancino di 193 centimetri dotato di buona tecnica di base e abile anche nell’impostare l’azione potrebbe quindi rientrare in un eventuale operazione per portare il classe 2002 dei rossoblù a Torino.