Un allenamento o poco più. Questo è stato Juve-Bologna aspettando lo scontro diretto di sabato sera con il Napoli. Buone notizie per Allegri, che ritrova Dybala e infila la settima vittoria in altrettante partite ufficiali. Queste le pagelle di Calciomercato.com.: un po' di emozione si fa sentire, l'uscita incerta in avvio di gara ne è testimonianza. Poi passa e gestisce con sicurezza il poco lavoro che gli tocca: uno come lui non ha bisogno di allenarsi (40' s.t.: poco da fare, con Pjanic e Bentancur contemporaneamente in campo ha anche poche responsabilità in fase di impostazione: sovrasta Falcinelli con la sua fisicitàtorna esterno a tutto campo, gli manca ancora un po' di brillantezza. O di spavalderia (35' s.t.: è intraprendente, quando sbaglia è forse per eccesso di fogaPJANIC 6 si gestisce, il Napoli incombe e la partita si chiude in un quarto d'ora. Ma si prende un cartellino che poteva anche assumere sfumature più intense, inutilmente (18' s.t.: fa il suo).: quasi un mistero come possa essere sempre così in forma, un quarto d'ora devastante con tanto di gol che solo uno come lui avrebbe forse potuto segnare. Straripante: anche a sinistra si conferma insieme a Matuidi l'uomo più in forma del momento, regala qualità ad ogni giocata con una continuità impressionante: si sblocca, ed è questa la notizia migliore della serata. Col passare dei minuti cresce anche di intensità, provando qualche giocata a effetto. Non tutte riescono, ma son segnali positivicerca il gol con la consueta insistenza, questa volta senza strafareAll.: calendario facile? Forse, ma più di così la Juve non poteva ottenere. E contro Lazio o Valencia ha dato dimostrazione di forza. Sabato la prova del nove, intanto la Juve vince sempre: se li vede arrivare da tutte le parti, ma è anche meno reattivo del solito: c'è poco da fare contro il ciclone Cancelodi prospettiva, ma stasera gli inserimenti di Matuidi gli fanno venire il mal di testa: prova a metterci una pezza con esperienza: dalla sue parti giostra il Dybala più in palla della stagione, brutta storia: prova a limitare i danni contro Cuadrado (41' s.t.: mai realmente in partita: prova a far ripartire la manovra senza troppo successo: va in affanno da mezz'alapalloni ne arrivano pochi, li prende tutti Benatia ma almeno ci prova a impensierire la difesa bianconera (23' s.t.: ci mette voglia e corsa)non è la serata giusta per riprendersi il posto, fa poco per riuscirci (23' s.t.: accolto come un idolo, ma non cambia la sostanza in campo)All.dovrebbe forse scendere in campo per trasmettere un po' di grinta ad un Bologna troppo arrendevole per essere vero