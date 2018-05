Nell'anticipo del sabato sera della 36esima giornata di Serie A, la Juventus batte per 3-1 il Bologna all'Allianz. Grazie a questa vittoria (sofferta, al di là del risultato finale), la squadra di Max Allegri si porta a +7 sul Napoli, impegnato domani al San Paolo contro il Torino: in caso di ko degli azzurri, per la Juve domani arriverebbe il settimo scudetto di fila.



Al 30' Bologna in vantaggio: disimpegno sbagliato di Buffon per Rugani, anticipato da Crisetig, che subisce il fallo del difensore bianconero. Dal dischetto, Verdi batte Buffon. A inizio ripresa, arriva il pareggio della Juve, grazie a una sfortunata autorete di De Maio su cross di Cuadrado. Poi sale in cattedra un devastante Douglas Costa, entrato al 46' al posto di Matuidi: assist per Khedira, che sigla il 2-1, e per Dybala, per il gol del 3-1.