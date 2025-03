2025 Getty Images

Juventus, Bonucci sui problemi di Koopmeiners: "Perché fa fatica? Successe anche a me al Milan"

19 minuti fa



Nel corso della sua lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport l'ex difensore della Juventus e della Nazionale fra le altre, Leonardo Bonucci, ha commentato anche le difficoltà che Teun Koopmeiners sta trovando in questa sua esperienza alla Juventus



Per spiegare il momento no che sta attraversando il centrocampista olandese, Bonucci ha paragonato l'annata dell'ex-Atalanta a quella che lui stesso aveva vissuto quando lasciò la Juventus per trasferirsi al Milan in un'estate bollente di calciomercato.



"Perché fatica? Quando cambi, azzeri tutto quello che hai creato e se non entri in una squadra già collaudata diventa tutto più complicato. È successo a me al Milan e se non hai grossa personalità fai ancora più fatica".