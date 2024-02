Juventus, Bonucci rinuncia al ricorso arbitrale: 'Vicenda chiusa, resta il rapporto vincente di anni insieme'

Tutto è bene quel che finisce bene. E alla fine anche l'avventura tra Leonardo Bonucci e la Juventus sembra essere giunta a un finale che definire lieto ancora non si può, ma sicuramente migliore rispetto a quello burrascoso della scorsa estate. L'ex capitano bianconero ha infatti definitivamente rinunciato alla causa contro la sua ex società in riferimento al trattamento ricevuto in estate, quando era stato gestito a parte (insieme ad altri giocatori) rispetto alla prima squadra in quanto fuori progetto fino al momento dell'addio in direzione Union Berlino (oggi è al Fenerbache).



LA NOTA - Lo hanno comunicato proprio la Juventus e lo stesso giocatore attraverso una nota ufficiale congiunta e diramata in tarda mattinata: "Il signor Leonardo Bonucci ha rinunciato al ricorso arbitrale promosso verso la Juventus Fc, che ha accettato la rinuncia, con definitivo superamento del contenzioso, che avviene senza alcuna conseguenza di carattere patrimoniale. Juventus e Leonardo Bonucci condividono con piena soddisfazione la chiusura di questa vicenda lasciando intatto il percorso ed il rapporto vincente costruito negli anni".