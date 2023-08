Leonardo Bonucci, sempre più protagonista del mercato dopo la decisione della Juve di escluderlo dalla rosa, si è espresso attraverso i social per quanto riguarda le dimissioni di Roberto Mancini dalla panchina della Nazionale. Il difensore ha ringraziato l'ex ct per i momenti trascorsi assieme, culminati con la conquista dell'Europeo. In concomitanza, Bonucci ne ha approfittato per smentire le voci che lo accostavano proprio alla prossima Nazionale, con un ruolo all'interno dello staff.



RINGRAZIAMENTO A MANCINI - "Grazie Roberto Mancini per gli splendidi anni trascorsi insieme per le vittorie entrate nella storia del nostro calcio."



LA SMENTITA SULLA NAZIONALE - "Ad oggi stufo di essere coinvolto in dinamiche completamente estranee alla mia persona e totalmente destituite di ogni fondamento ci tengo a sottolineare quanto sia lontana da me l'idea di ricoprire ruoli mai nemmeno lontanamente proposti. In quanto giocatore della Juventus, e rispettando il mio contratto con puntualità e correttezza, vedo l'azzurro rimanere per me solo il colore di una maglia da indossare

sul campo con orgoglio e riconoscenza."