Nel calcio, neanche 50 milioni spesi sono sinonimo di garanzia. Lo sa bene la Juventus, che ieri a Napoli ha visto in Bremer il peggiore in campo. Il brasiliano è stato protagonista negativo della serata, incidendo con le sue giocate sul pesante passivo. Nel day after, le pagelle nazionali giudicano aspramente la prestazione del calciatore brasiliano.



Calciomercato.com - Bremer 4: La peggior prestazione in assoluto da quando è alla Juve. Sul primo gol è fermo come tutta la difesa, poi si divora la rete del pareggio e nel momento migliore della Juve regala alla coppia Osimhen-Kvaratskhelia il momentaneo 2-0, per poco non regala pure un'altra rete al centravanti.

Gazzetta dello Sport - Bremer 4,5: “Non stava bene e si vede: il buco da cui arriva il 2-0, il rinvio sbagliato e il rientro pigro sul quarto gol, e Osimhen che gli scappa da tutte le parti. Serata da incubo”.



Corriere dello Sport - Bremer 3,5: “Un autentico disastro. Primo gol: Osimhen lo frega due volte. Secondo gol: intervento fuori tempo, fuori misura, fuori tutto con cui apre l'autostrada al centravanti del Napoli per l'assist a Kvara. Ma non gli basta, anche nella ripresa regala la palla del 4-1 sbagliato da Osimhen e anche quella del 4-1 vero. I suoi errori sono inconcepibili”.

“Il brasiliano che aveva saltato l'Udinese per affaticamento non torna al top della forma. Patisce oltremisura i guizzi di Osimhen che lo beffa sul raddoppio azzurro con una finta. Superficiale nel rilanciare la palla da cui poi nasce il poker napoletano”.