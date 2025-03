Juventus, Bremer: "Mi dispiace per Motta, bravo allenatore. Quando rientro? Magari per il Mondiale..."

Il difensore della Juventus, insieme a Samuel Mbangula, è stato uno dei due giocatori della Juventus che hanno salutato pubblicamente Thiago Motta dopo l’esonero. Il centrale brasiliano, assente da mesi per il grave infortunio al ginocchio subito in autunno, è stato intercettato da Sky Sport, a margine di un evento in favore della Fondazione Piemonte per la Ricerca sul Cancro, dove è tornato a parlare del suo stop e del rammarico per l’addio dell’ormai suo ex allenatore. Bremer ha sottolineato il buon lavoro svolto dal tecnico e l’ottimo avvio di stagione della squadra.

. Come siamo partiti sembrava che avremmo fatto buone cose”.Il centrale brasiliano ha successivamente svelato di aver già parlato con Igor Tudor, il nuovo allenatore della Juventus, nonché successore di Motta sulla panchina bianconera: “”.“Sono stati mesi difficili i primi, però ora sta andando bene, sta proseguendo bene. Non sto avendo intoppi, manca ancora un po’ ma sta andando bene.”.

Bremer ha poi espresso la sua speranza per il finale di stagione della Juventus: “Spero che centreremo la Champions”.