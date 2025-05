Juventus, Bremer: "Stagione da amaro in bocca. Non possiamo accontentarci, ce lo chiede la nostra storia"

La2024/25, suo malgrado, ha dovuto fare a meno di Gleison Bremer per quasi tutta l'annata.e, soltanto in questo lungo finale si è rivisto accanto ai compagni anche se non ancora a disposizione (e non dovrebbe giocare neanche al Mondiale per Club).diretto a tutti i tifosi bianconeri giustificando una stagione definita comunque non positiva, ma rilanciandosi e rilanciando la Juventus in vista della prossima annata.

"Una stagione come quella appena conclusa non può che lasciare l’amaro in bocca: avremmo voluto regalare più gioie ai nostri tifosi perché siamo la Juventus e non possiamo accontentarci mai, ce lo richiede la nostra storia"."Mi dispiace non esser stato al fianco dei miei compagni in campo a lottare per questa maglia, ho cercato di farlo facendo sentire il mio apporto fuori dal campo in ogni momento"."Ora pensiamo a preparare al meglio quest’ultima competizione! Forza Juventus, fino alla fine!".