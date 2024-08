Getty Images

Juventus, Bremer verso il rinnovo con una nuova clausola: i dettagli

Redazione CM

16 minuti fa



Dopo le voci di mercato su un possibile addio, la Juventus conferma Bremer e rilancia. Come raccontano in Brasile, il difensore ha accettato di firmare il rinnovo del contratto aumentando la sua clausola rescissoria.



In aggiornamento