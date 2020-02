Juventus-Brescia 2-0

Marcatori: p.t. 39' Dybala (J); s.t. 30' Cuadrado (J).

Assist: s.t. 30' Matuidi (J).

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci, (33' s.t. Chiellini), Alex Sandro; Ramsey (21' s.t. Pjanic, 28' s.t. Matuidi), Bentancur, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Dybala. A disp. Pinsoglio, Buffon, De Sciglio, De Ligt, Olivieri, Wesley. All. Sarri.

Brescia (4-3-2-1): Alfonso (10' p.t. Andrenacci); Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason (35' s.t. Ndoj); Zmrhal (45' s.t. Skrabb), Balotelli; Ayé. A disp. Spalek, Donnarumma, Mangraviti, Viviani, Semprini. All. Lopez.

Arbitro: Chiffi di Padova.

V.A.R.: Giacomelli di Trieste.

Espulso: p.t. 37' Ayé (B) per somma di ammonizioni.

Ammoniti: p.t. 19' Bonucci (J), 43' Higuain (J); s.t. 20' Bentancur (J).