Juventus, un brodino tiepido: così le chance di non passare il playoff di Champions sono concrete

. Laesce da Como e si proietta alla vigilia dello spareggio di Champions ancora una volta tra sensazioni altalenanti. Da un lato ci sono infatti quei tre punti di colossale speso specifico proprio in ottica dell'Europa più prestigiosa, in quella rincorsa al posto Champions dove vittorie come quelle del Sinigallia alla fine, spesso, sono quelle che fanno la differenza; specie in un contesto dove oltre a Lazio - e Milan - si è rimessa in corsa anche la Fiorentina. Ma le buone notizie, per Thiago Motta, sono finite qui.A tra giorni da una sfida che fa già la differenza nella valutazione di questa sua prima - fin qui complicatissima - stagione sulla panchina della Juve, al tecnico italobrasiliano resta l'amaro in bocca di una partita in cui

Una neopromossa di qualità, per carità; nonché un club che nel mercato di gennaio si è permesso il lusso si spendere; ma al di là delle ambizioni dei lariani è appunto sulla prestazione della Juve che restano tutte le perplessità del caso.. I tentennamenti nella costruzione del gioco restano gli stessi, la prestazione corale rimane mediocre e, uscito dopo la solita pirandelliana oretta da personaggio in cerca di autore. Insomma, alla fine a risultare decisivi, oltre al gran gol del nuovo arrivato, rimangono due episodi. Quello che fa arrabbiare Fabregas, con uno di quei terrificanti rigori - almeno per chi vede il calcio come chi vi scrive queste righe - che quasi sempre ormai però si fischiano; e un'uscita a vuoto del 'pugile' Butez, che qualche minuto prima già aveva rischiato su Kolo Muani e al secondo tentativo stende invece Gatti improvvisandosi a Mike Tyson del lariano. Fine.

Anche perché allo Stadium si presenterà la capolista del campionato olandese e. Quella Juve infatti rimane la migliore della stagione, in quella striscia iniziale di vittorie che lasciava presagire ben altre ambizioni; e di una squadra che, giova ricordarlo,, oltre che di sicurezze complessive a livello di gruppo e personalità legata anche alla presenza del roccioso centrale brasiliano., bloccati in un processo di (presunta) crescita in cui l'enorme quantità di infortuni ha sicuramente complicato i piani di Thiago Motta, al tempo stesso però incapace di tirare fuori qualcosa di concreto là in mezzo al campo, con i nuovi acquisti Koopmeiners e Douglas Luiz che continuano a rimanere oggetti semi-misteriosi.

E dunque a Torino arriverà un PSV che certamente avrà preso appunti a riguardo, fatto i propri compiti a casa. Una squadra, tra l'altro, che cinque mesi dopo, guida il campionato olandese con un'abbastanza impressionante voce di, nonché il morale a mille per l'approccio al nuovo anno. Le due partite di Champions di gennaio hanno infatti coinciso con due vittorie contro Stella Rossa - a Belgrado - e con la capolista Liverpool; due successi che hanno permesso al PSV il sorpasso in classifica proprio a quella Juventus che li aveva sconfitti all'esordio, e con cui si giocheranno uno spareggio ora forti delUna squadra insomma che arriverà in Italia non solo consapevole di potersela giocare, ma a questo punto, a fronte delle carte in tavola, anche certa di avere