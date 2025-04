Gigi, capo delegazione dellaed ex capitano della, ha parlato a Dazn dov’era ospite per commentare la gara dei bianconeri, pareggiata in casa della. Queste le sue parole.“I ragazzi che scendono in campo hanno, che abbiano un legame che li porta tutti. Prima li vedevo più in difficoltà sul campo, più, come se ognuno avesse una propria interpretazione"."Bravo ragazzo e anche. Sta facendo delle cosecome si è visto stasera, con quella parata, ma anche in tutto il campionato e negli ultimi due anni, da quando si parla bene di lui. E poi è l'unico a cui sta simpatica la suocera!", dice scherzando e tornando sul fatto che il portiere della Roma avesse salutato la suocera a pochi minuti dalla fine della partita, dedicando a lei la buona prestazione fatta.

"Che consiglio darei a Kean? Di fare quello che lo rende, e che lo fa rendere al meglio.Probabilmente Moise a Firenze ha trovato questo tipo di situazione, e ne deve tenere conto.? Io penso che arrivi un certo momento in cui anche il ragazzo che cresce nelle giovanili non ha più voglia di sentirsi percepito come il ragazzino che deve crescere.Fagioli aveva bisogno di questo, di un ambiente in cui, come Kean, si sentiva, che la maglia è più o meno certa. Secondo me lui ha fatto bene, poi non metto bocca su come l’abbia gestita la Juventus”.

A Locatelli, in collegamento, ha detto: "Sei ufficialmente il capitano ed è una cosa importante secondo me. Mi ricordo di aver subito unda te e con unfuori dal comune. Mi è piaciuto come ti sei mosso in campo, secondo me la tua presenza è ormai fondamentale".Cambiare così tanti capitani è inusuale e soprattutto in club come la Juve. Quando entri lì, negli spogliatoi, vedi tutte le foto dei capitani, di 100 anni, è la storia.Il capitano è una figura che nei momenti delicati deve guidare la squadra e portare il messaggio dell'allenatore. Non può essere una figura depotenziata, tutt'altro".

“Penso che abbia dimostratoe lacon la quale sta contagiando il gruppo.Thiago era la miapiù grande e lo rimane anche adesso. Non è che perché le cose sono andate male allora uno deve rivedere le sue idee., ho comunque“Più volte sono stato vicino, negli ultimi due anni mi sentivo spesso con. Ero quasi là poi mi hanno messo in mezzo e non se n’è fatto nulla. Penso che quest’anno non abbiano metabolizzato certe uscite del Gasp. Lui ogni tanto ce l’ha queste dichiarazioni ma stavolta non le hanno digerito bene, non hanno fatto andare i succhi gastrici. Di solito ugualmente la squadra reagiva, questa volta no”

Per il resto, per quello che si vede, sarei costretto a dirti il, ma vuol dire che devi togliere le altre squadre più in forma…".