Juventus, Buffon salva Thiago Motta: "Aspettiamo, può ancora accadere qualcosa di sorprendente"

Getty Images

L'ex portiere di, e oggi capo delegazione della Nazionale Italiana,ha parlato del futuro della Juventus e del suo ex-compagno di nazionale Thiago Motta a margine di un incontro tenutosi con gli studenti alla Luiss Business School di Roma. E l'ex portierone bianconero ha "salvato" almeno fino a fine stagione l'attuale allenatore italo-brasiliano chiedendo tempo per vedere che risultati possano arrivare nelle prossime 10 giornate."Thiago Motta a rischio? Mancano ancora 10 partite, probabilmente le cose non stanno procedendo come voluto, ma restano ancora 10 giornate: tanto vale aspettare, e vedere se in questo rush finale possa accadere qualcosa di sorprendente, e sorprendentemente positivo".

"È un qualcosa che mi emoziona. Lavorare con mister Spalletti è una fortuna: lui è un grande professionista, ed è un perfezionista oltre ad essere una delle persone più generose che io abbia mai conosciuto all'interno del calcio. Io ricerco nell'uomo due caratteristiche in particolare: il coraggio e la generosità"