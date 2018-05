Durante la conferenza stampa nella quale ha annunciato l'addio alla Juventus, Gianluigi Buffon ha anche parlato dei suoi compagni di squadra, tra i quali Giorgio Chiellini. L'estremo difensore ha pubblicamente ceduto la sua fascia di capitano al numero 3 bianconero: "Sono contento per la presenza qui di Giorgio Chiellini, sarà meritatamente il nuovo capitano della squadra". Ha poi aggiunto: "Abbiamo vissuto in simbiosi per 13 anni nello spogliatoio e in campo. Abbiamo capito con l'esperienza come si arriva a fare risultati. Giorgio incarna alla perfezione quello che deve essere il capitano della Juventus. Gli faccio un in bocca al lupo speciale e ricco di affetto. Sono sicuro che non mi farà rimpiangere e che soddisferà al meglio la nostra tifoseria".