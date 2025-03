Juventus, Buffon su Thiago Motta: "Aspettiamo la fine della stagione, mi auguro succeda qualcosa di sorprendente"

Getty Images

La Juventus è nella bufera dopo la pesante sconfitta casalinga contro l'Atalanta, lo 0-4 allo Stadium ha scatenato un'ondata di critiche nei confronti dell'allenatore a cui potrebbe non bastare l'eventuale qualificazione al quarto posto per garantirsi la conferma sulla panchina bianconera.Nel dibattito si è inserito anche Gigi Buffon, icona juventina: l'ex portiere ha voluto dire la sua sul momento delidato del club e sul futuro del tecnico ex Bologna.- Buffon è intervenuto a margine di un evento della Luiss Business School e ha mostrato grande fiducia nel suo compagno di squadra in Nazionale e al PSG: "Probabilmente le cose non stanno andando come si sperava, ma mancano ancora dieci giornate e può succedere qualcosa di sorprendente e positivo. Io me lo auguro", riporta Sportmediaset.

L'ex portiere ha sempre avuto un'alta considerazione di Thiago Motta e qualche tempo fa si era espresso così sull'ex centrocampista: "Sai quand’è che ho capito che in Italia non capiscono un ca**o? Quando andavo in Nazionale e contestavano Thiago Motta. Dicevo ‘Questi qua non capiscono una se*a di calcio’. È il giocatore più forte dello spazio, ha un peso specifico… e lo contestavano".- Juventus ma non solo, Buffon ha poi parlato anche del suo: "È qualcosa che mi emoziona. Il rapporto con? Lavorare con mister Spalletti è una grande fortuna, è un professionista eccezionale, un perfezionista unico e una delle persone più generose che abbia mai conosciuto nel mondo del calcio. Il coraggio e la generosità sono i due principali ingredienti che cerco nell'uomo".