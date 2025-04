Juventus, buone notizie da Bremer: il VIDEO dell'allenamento in campo, ecco quando può rientrare

Buone, anzi ottime notizie per laarrivando da Gleison. Il difensore centrale brasiliano che si è infortunato ai legamenti del ginocchio ormai da tempo, dallo scorso 2 ottobre 2024 quando uscì dopo 6 minuti nella sfida di Champions League contro il Lipsia, sta viaggiando spedito verso un completo recupero e oggi, con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha dato un aggiornamento importante sui suoi tempi di recupero.Nelle immagini si vede Bremer correre attorno al campo della Continassa, non con una semplice corsetta di risveglio muscolare, ma una corsa vera, fluida, convinta e decisa. Il lavoro con il pallone ancora non c'è, ma è il segnale che il tono muscolare è in ripresa netta e che i passi avanti fatti sono stati tanti.

Il segnale è chiaro e se da un lato fa sorridere i tifosi bianconeri, dall'altro fa sperare anche lo staff medico e Igor Tudor che nel reparto stanno continuando a vivere un periodo di emergenza. Non ci sarà fretta, né voglia di accelerare più del dovuto, ma la possibilità che Bremer torni prima del già annunciato Mondiale per Club, magari per la battuta finale di questo campionato, ci sono tutte.- Il vero obiettivo rimane però quello di tornare pienamente operativo per l’inizio della stagione 2025/2026, quando la Juventus vorrà ripartire con ambizioni rinnovate e con un Bremer in condizione ideale.