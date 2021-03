Buone notizie per la Juventus: Matthijs De Ligt sta meglio, gli esami ai quali si è sottoposto hanno escluso lesioni. L'olandese potrebbe recuperare per la sfida di sabato contro la Lazio. Questo il comunicato del club bianconero: "Dopo il successo per 3-0 sullo Spezia, firmato da Alvaro Morata, Federico Chiesa e Cristiano Ronaldo, i bianconeri sono tornati in campo già questa mattina per iniziare a preparare la prossima sfida. Sabato sera, ancora all’Allianz Stadium (fischio d’inizio alle ore 20.45), la Juventus ospiterà la Lazio di Simone Inzaghi nel match valevole per la ventiseiesima giornata e chiuderà così un altro mini ciclo di tre partite in una settimana prima di concentrarsi sul ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Porto.



La squadra, dunque, per preparare al meglio la sfida contro i biancocelesti si è ritrovata questa mattina al Training Center agli ordini di Mister Andrea Pirlo e la sessione, come sempre accade il giorno del post gara, è stata differenziata: scarico per coloro che hanno giocato ieri sera, lavoro fisico ed esercitazioni tecnico-tattiche per la restante parte del gruppo. Domani i bianconeri si ritroveranno nuovamente al mattino al JTC per una nuova giornata di lavoro. Gli esami cui è stato sottoposto oggi Matthijs De Ligt presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno".