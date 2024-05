Juventus, buone notizie per Yildiz e Alex Sandro in vista della Salernitana

47 minuti fa

2

Martedì di lavoro alla Continassa dove la Juventus ha lavorato in vista del match di domenica che vedrà la squadra di Allegri affrontare la Salernitana.



RECUPERATI - Buone notizie per i bianconeri nell'allenamento odierno. Alex Sandro è ormai sulla via del recupero per la gara contro i campani, alla quale non parteciperà Danilo che oggi ha svolta una seduta a parte. Kenan YIldiz è anch'egli rientrato e sta bene, sarà a disposizione della squadra per l'allenamento mattutino di domani e per la gara valida per il 36esimo turno di Serie A.