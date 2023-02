La Juventus ha in programma un colpo per rinforzare il proprio centrocampo e, dopo l'addio a McKennie e il sempre più vicino addio a zero di Adrien Rabiot, ha individuato in Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta, l'obiettivo numero uno per la prossima estate di mercato. La valutazione fatta dalla società bergamasca di non meno di 50 milioni, secondo la Gazzetta dello Sport, oggi complica l'affare.