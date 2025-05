Juventus, caccia al top a centrocampo: mai più casi Douglas Luiz. La posizione su Koopmeiners e i prestiti

e lafanno pensare chedurante il prossimo mercato.già dal mercato di gennaio, e anche durante l'estate la Vecchia Signora tornerà alla carica con il: operazione non facile, per i costi e per la concorrenza di altri top club della Premier League. Per la stella belga arrivata a fine contratto con il, invece, la Juventus si è informata della situazione, ma il Napoli in questo momento è senz’altro in prima fila.

In ogni caso, a prescindere dalla fattibilità di questi obiettivi, o che nel corso del mercato ne spuntino altri, sono chiari. Ogni operazione in entrata, soprattutto se importante, comporterà come conseguenza unadei centrocampisti centrali, sui quali in questa sede facciamo una. Per quanto riguarda il rendimento, il senso di appartenenza alla maglia e il valore, sono tre i centrocampisti della Juventus 2024-25 sui quali la società punterà anche per il prossimo futuro: si tratta di(in scadenza di contratto nel 2029),(scadenza nel 2028) e(scadenza nel 2026, ma con trattativa in fase avanzata per il rinnovo fino al 2028).

(scadenza nel 2029): a Torino sono convinti che la stagione che sta finendo sia stata troppo brutta, per l'olandese, per essere vera.per riscattarsi. E in ogni caso, un anno dopo un acquisto da 61 milioni,dal punto di vista del bilancio, perché comporterebbe una forte minusvalenza.(sia Thiago Motta che Igor Tudor non lo hanno preso in considerazione). Il suo acquisto è stato senza dubbio. Il brasiliano è stato acquistato per 48.7 milioni, in contemporanea alle cessioni dirispettivamente per 14 e 8 milioni. In soldoni, se la Juventus riuscisse a cedere Douglas Luiz perin Premier League, dove il brasiliano ha ancora mercato, incorrerebbe solo in una

è in prestito biennale alla(2023-24 e 2024-25) con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, e al termine di questa stagione diventerà biancoceleste a titolo definitivo. Perinvece a gennaio la formula è stata quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di qualificazione dei viola a una coppa europea. Al di là del verificarsi dell'obbligo, la società gigliata sarebbe comunque intenzionata ad acquistare Fagioli a titolo definitivo. Stessa formula, prestito con obbligo di riscatto, anche quella definita la scorsa estate fra, attualmente infortunato, invece è inalla Juventus, per poi valutare il suo futuro insieme al club., sotto contratto con la Juventus fino al 30 giugno del 2026.