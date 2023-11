Juventus-Cagliari 2-1



Marcatori: st 15' Bremer (J), 25' Rugani (J), 30' Dossena (C).

Assist: st 15' Kostic (J), 30' Oristanio (C).

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso (42' st Nicolussi Caviglia), McKennie, Locatelli, Miretti (21' st Iling-Junior), Kostic; Chiesa (36' st Milik), Kean (21' st Vlahovic). A disp. Perin, Pinsoglio, Huijsen, Yildiz, Nonge Boende. All. Allegri.

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto (43' st Pavoletti); Viola (21' st Oristanio); Petagna (1' st Lapadula), Zito Luvumbo (27' st Shomurodov). A disp. Radunovic, Aresti, Mancosu, Deiola, Hatzidiakos, Gaston Pereiro, Wieteska, Suleman, Obert, Paulo Azzi, Desogus. All. Ranieri.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Ammoniti: st 12' McKennie (J), 26' Zito Luvumbo (C), 37' Kostic (J), 42' Cambiaso (J).