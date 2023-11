La Juventus ospita il Cagliari all'Allianz Stadium per la 12ª giornata di Serie A. Per i bianconeri c'è un obiettivo chiaro: trovare il quinto successo consecutivo per scavalcare momentaneamente l'Inter in vetta alla classifica. I sardi invece, reduci da due vittorie di fila, vanno a caccia di punti per la salvezza.



Allegri deve fare a meno dello squalificato Rabiot e studia le mosse a centrocampo, il ballottaggio è tra Kostic e Iling-Junior, mentre in difesa Huijsen insidia il diffidato Gatti. Ranieri invece è orientato a confermare Oristanio con Luvumbo in attacco, ma Petagna e Pavoletti scalpitano.



JUVENTUS-CAGLIARI (sabato 11 novembre ore 18, diretta streaming su Dazn)



PROBABILI FORMAZIONI



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Kean, Chiesa.



CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Mancosu; Oristanio, Luvumbo.