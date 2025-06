Juventus: cambia la posizione delle panchine allo Stadium

Getty Images

All’uscita dell’ultimo spettatore di Juventus-Udinese,. C’è l’ordinario: la manutenzione dopo una lunga stagione, pulizia e restauro degli spazi più usurati. C’è anche lo straordinario, una serie di lavori che cambieranno in parte faccia allo stadio della Juve.Come riporta IlBianconero.com, ciò non ha impedito al club di organizzare una serie di eventi, nelle settimane che sono seguite all’ultimo incontro casalingo. Ultima l’inaugurazione della World Cup Academy che, diversamente dal solito, ha spostato il proprio baricentro dalla tribuna ovest a quella est. Dalla parte opposta le macerie di quelle che erano e sono sempre state, dal momento dell’apertura,. In questo modo, la Juventus amplierà – di qualche decina di posti -, la capienza dello Stadium. Posti Vip, prezzi alti e, va da sé, maggiori entrate dai giorni delle partite.

A proposito di eventi, di recente Juventus ha ospitato una tappa del Social Football Summit Snack, interamente dedicato al tema degli stadi. Qui, il direttore dell’impianto, Francesco Gianello, aveva aperto una finestra dove poter intravedere le idee della società che, oggi, trovano concretezza in quelle macerie a bordocampo che, più tardi, lasceranno spazio ad una nuova configurazione dello stadio. “Dopo 14 anni mi viene da pensare che gli stadi di questa generazione, il nostro è stato il primo, non possono rimanere uguali e non subire profonde trasformazioni nel corso del tempo e con maggiore rapidità”. E quindi eccoci qui, lavori in corso.

Il piano generale, però, è più ampio rispetto al discorso della capienza. Nasce dalla commistione di interessi tra Juventus e gli attori protagonisti dell’organizzazione di eventi. Un impianto, per poter ospitare altri sport e concerti – quello di Ramazzotti a giugno 2026 sarà una prima volta -, deve sapersi trasformare velocemente e saper gestire la carovana logistica che certi eventi si portano dietro. L’Allianz Stadium resta la casa della Juventus e degli juventini; ma dove c’era una finestrella, adesso c’è una porta spalancata e braccia protese pronte ad accogliere.