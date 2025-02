Juventus, Cambiaso ancora a parte: a rischio la convocazione con l'Empoli

Getty Images

Non arrivano buone notizie per Thiago Motta ​dall'ultimo allenamento della Juventus in vista della sfida con l'Empoli: Andrea Cambiaso si è allenato ancora a parte ed è a forte rischio per la partita di domani delle 12:30.

A PARTE - Il terzino bianconero, che sta proseguendo nel suo iter di recupero, come raccolto da ilbianconero.com, continua ad avere dolore alla caviglia sinistra. Un dolore che si è riacutizzato dopo che lo stesso Cambiaso aveva stretto i denti nelle ultime giornate per scendere in campo. Per questo motivo si sta allenando ancora a parte.

FUORI DAI CONVOCATI? - Dopo aver saltato la partita con il Benfica, Cambiaso rischia, dunque, di stare fuori anche con l'Empoli. I segnali che arrivano dalla Continassa sono negativi e lasciano poche speranze su una sua convocazione per la partita dell'Allianz Stadium.