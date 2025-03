Juventus, Cambiaso e Douglas Luiz fuori contro il Genoa: le soluzioni di Tudor

Niente da fare. La Juventus non recupera Andrea Cambiaso e Douglas Luiz. Entrambi i calciatori bianconeri non saranno a disposizione del nuovo allenatore Igor Tudor per la partita di campionato in casa contro il Genoa, in calendario sabato 29 marzo con calcio d'inizio alle ore 18. Venerdì il terzino italiano e il centrocampista brasiliano si sono allenati ancora a parte.Nel 3-4-2-1 sulle fasce dovrebbero agire due tra l'argentino Nico Gonzalez e gli statunitensi Timothy Weah e Weston McKennie, mentre a centrocampo c'è la coppia formata da Locatelli e Thuram, con Koopmeiners avanzato sulla trequarti insieme a Yildiz o Kolo Muani alle spalle di Vlahovic.

Intanto Gleison Bremer è tornato ad allenarsi sul campo dopo il lungo stop per infortunio. Il difensore brasiliano ha postato su Instagram alcune immagini della sua sessione di lavoro odierna: "Chi rimane forte sul sentiero, anche quando è roccioso, è chi va più lontano. Continua a camminare, il viaggio vale!".L'obiettivo è tornare a giocare in tempo per il Mondiale per Club.