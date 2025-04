Juventus, Cambiaso rischia un'altra panchina: incrocio sul mercato con Walker e il Milan

l'esterno della Nazionale italiana.. Quest'ultimo è praticamente certo di un posto nella formazione titolare: sulla sinistra se Khephren Thuram darà garanzie sotto l'aspetto fisico (questa settimana è stato frenato da un affaticamento muscolare), altrimenti McKennie giocherà nel suo ruolo naturale di centrocampista al fianco di capitan Manuel Locatelli.

Sullo sfondo resta il nodo legato al mercato. Dopo la trattativa non andata in porto nella scorsa finestra invernale,(35 anni il prossimo 28 maggio), che non rientra più nei piani dell'allenatore spagnolo.Arrivato dal Genoa per 13,3 milioni di euro nel mercato estivo del 2022 quando è stato "parcheggiato" per una stagione in prestito al Bologna,Una cifra destinata a lievitare enormemente in caso di un suo trasferimento nella ricca Premier League, grazie al quale il club bianconero potrebbe mettere a bilancio un'importante plusvalenza.