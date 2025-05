Juventus, Cambiaso salta la Lazio: l'esito degli esami

Cristian Giudici

4 minuti fa

7

La Juventus perde Andrea Cambiaso per infortunio in vista della prossima trasferta di campionato in calendario sabato a Roma sul campo della Lazio, un importante scontro diretto per il quarto posto in classifica utile alla qualificazione in Champions League. Il nazionale italiano si è fatto male nella partita pareggiata domenica sera in casa del Bologna, dove al 23° minuto del secondo tempo è stato sostituito dal terzino portoghese Alberto Costa.



IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS - Andrea Cambiaso, in seguito al fastidio muscolare avvertito durante la gara di ieri sera, questa mattina è stato sottoposto presso il J | medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una elongazione del retto femorale della coscia sinistra. Tra circa 7 giorni verranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero.