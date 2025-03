Juventus, Cambiaso: "Scudetto? Sì, iniziamo a prendere l'Atalanta. Il problema alla caviglia è stato sottovalutato"

GETTY

Il terzino della Juventus,ha parlato a Sky e Dazn dopo la vittoria per 2-0 ottenuta contro il Verona.- "Sì, siamo quarti, abbiamo fatto il nostro oggi. È stata una partita difficile perché squadre come il Verona sono difficili da affrontare. Un buon primo tempo, forse tranne i primi 5 minuti che abbiamo preso due tiri in porta, poi vittoria meritata".- "Eliminazione in Coppa Italia? I primi responsabili siamo noi, andiamo in campo, ci siamo presi la nostra responsabilità perché abbiamo fatto una brutta figura, non fa bene alla Juventus, a noi, una brutta cosa. Oggi abbiamo fatto il nostro dovere"

- "Fisicamente sto meglio, ha vissuto un periodo complicato dal 7 dicembre per il problema alla caviglia, io in primis lo abbiamo sottovalutato un po' tutti, mi ha un po' condizionato, oggi per la prima volta mi sono sentito meglio, spero di poter continuare così. L'unica cosa positiva della brutta cosa di mercoledì è che abbiamo tempo per recuperare fisicamente e mentalmente e pensare all'Atalanta che sarà una partita difficilissima".- "Giocare nella Juventus ti porta ad avere grande responsabilità e pressione, sennò non giocheremmo qui, siamo tutti ragazzi che ci siamo meritati di giocare qui, siamo nel club più vincente e titolato d'Italia. Si è stato surreale ma noi siamo stati molto bravi, concentrati, abbiamo sempre attaccaco, cercato il goal, dobbiamo farci i complimenti perché non era facile".