Juventus, Cambiaso verso l’addio: e lo sgambetto al Milan per De Cuyper è un segnale chiaro

Con la vittoria per 2-0 ottenuta contro il Monza ( e il seguente pari del Bologna a Udine) la Juventus torna padrona del proprio destino: potrebbero bastare 3 vittorie nelle ultime 4 partite per staccare il pass per la prossima Champions League. Un traguardo, seppur minimo nei programmi iniziali, che permetterebbe al club di dare linfa al progetto sportivo oltre a rivelarsi ossigeno puro per le casse del club. Gli errori commessi la scorsa estate in sede di calciomercato impongono una linea di condotta sicuramente meno aggressiva e più prudente ma i soldi della Champions permetterebbero comunque al club di mantenere in rosa la maggior parte dei big.

- "Guardiola lo voleva, la Juventus spiegherà ciò che è successo, vi dico che è tutto vero ciò che è stato scritto in relazione alla trattativa"Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, non le aveva di certo mandate a dire in una recente intervista a Radio Kiss Kiss. In attesa di capire se la Juventus spiegherà o meno cosa sia successo con il Manchester City nel mese di gennaio,. Attenzione alla candidatura del Liverpool, che deve trovare un erede di Alexander Arnold destinato al Real Madrid a parametro zero.

, terzino mancino belga classe 2000 protagonista di un’ottima Champions League con il Club Brugge. Tecnicamente molto valido, ottima struttura fisica e un motore decisamente importante: Maxim è un profilo molto apprezzato sul mercato. Specialmente dal Milan in caso di cessione di Theo Hernandez.