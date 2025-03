Getty Images

Juventus, Capello se la prende con la società: l'attacco a Giuntoli e la menzione ad Allegri

un' ora fa



Juventus, si cambia. Esonerato Thiago Motta, la panchina va a Igor Tudor che, a partire dalla gara con il Genoa, proverà a portare i bianconeri in Champions League, l’ultimo obiettivo rimasto a Vlahovic e compagni. L'ex allenatore e oggi opinionista, Fabio Capello, è stato intervistato dall'agenzia Italpress e ha commentato così la notizia. Queste le sue parole.



L’ANALISI DELL’EX – "Pensate sia tutta colpa di Thiago Motta? E il direttore sportivo? Ricordate quello che hanno fatto ad Allegri? Mi sembra che ormai il problema sia nella società", ha detto sibillino facendo un chiaro riferimento a Cristiano Giuntoli, Managing Director Football della Juve, che questa squadra l’ha costruita nei mercati di giugno e gennaio. La menzione ad Allegri è invece per quanto successo nella passata stagione quando, dopo un’annata altalenante ma conclusasi con la qualificazione in Champions League e la vittoria della Coppa Italia, il mister toscano era stato allontanato.