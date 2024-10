Juventus, caso plusvalenze e manovra stipendi: tutte le tappe

FINE MARZO-INIZIO APRILE 2022: GIOCATORI ASCOLTATI IN PROCURA

Si svolgono le audizioni dei calciatori in Procura. Tra i primi c'è Paulo Dybala, ascoltato il 24 marzo per tre ore a Torino come persona informata dei fatti in merito a un nuovo filone dell'inchiesta "Prisma"; il verbale è secretato, Dybala non è indagato e non è l'unico giocatore convocato. Il 25 marzo tocca ad Alex Sandro e Bernardeschi, il 4 aprile a Juan Cuadrado, poi a Giorgio Chiellini e a Leonardo Bonucci.