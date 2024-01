Juventus, c'è anchea spazio per arrivare a Hojbjerg

La Juventus, una volta chiuso l'addio di Moise Kean proverà a fare un ultimo sforzo o meglio tentativo per regalare un centrocampista a Massimiliano Allegri. Oltre a Federico Bernardeschi che si è offerto e si sta offrendo per tornare in Italia non è mai del tutto tramontata un'altra pista, battuta soprattutto a inizio mercato invernale.



Si tratta di Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista danese classe 1995 del Tottenham che resta in bilico alla corte di Postecoglu e che può partitre in prestito in queste ultime battute e può partire anche dopo il 31 gennaio, ovvero la data di chiusura del mercato invernale in Inghilterra.