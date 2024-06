Juventus, c'è il sì di Greenwood: si tratta col Manchester United

Getty Images

A caccia di esterni. Adatti al 4-3-3 o al 4-2-3-1, perfetti per l'idea di calcio del nuovo allenatore Thiago Motta, il cui arrivo sarà ufficializzato settimana prossima. La Juventus è al lavoro per regalare al nuovo allenatore italo-brasiliano i profili giusti,10 gol e 6 assist in 36 partite ufficiali tra Liga e Coppa del Re, l'inglese a Madrid ha vissuto una nuova rinascita, tornando a essere appetibile sul mercato.

Un anno e mezzo fa non lo voleva nessuno, complici le accuse di aggressione e tentato stupro nei confronti della sua fidanzata Harriet Robson, che poi ha ritirato la denuncia. Da quando ha sistemato la sua vita fuori dal campo è tornato a essere quel talento ammirato, fin da piccolo, nei Red Devils., alla corte di Motta, che lo stima molto.La trattativa è pronta a partire, con l'entourage del giocatore, e soprattutto con il Manchester United, che ha sparato alto.. Ma l'estate è appena iniziata, c'è margine per arrivare a un accordo. E i bianconeri hanno carte da giocare:, sul quale però c'è il forte interesse della Roma.