Juventus, c'è Mancini nel futuro? Se Motta perde a Firenze, due scenari possibili

E adesso, armarsi di pazienza. Chi vuole sapere a tutti i costi il destino della panchina della Juventus, ecco, deve frenare la corsa e attendere almeno quello che accadrà domenica. Fiorentina-Juventus, ore 18: naturalmente, una vittoria - e pure un risultato a metà, di fatto un pareggio - potrebbe salvare Thiago Motta, ufficialmente non in bilico per la dirigenza juventina. Una sconfitta? Eh, potrebbe cambiare le cose. Specialmente se dovesse avere i connotati della partita con l'Atalanta, quindi schiacciante, faticosa, impotente. Un passo alla volta, comunque. E guai a fasciarsi la testa senza romperla. Al limite, sì, farsi trovare pronti diventa l'unico cambio di rotta rispetto al classico modus operandi: se cade subito il progetto Motta, servirà rimpiazzarlo come si deve.

SOLUZIONE PROBABILE - La pista Tudor si è certamente affievolita rispetto a qualche giorno fa, anche perché la Juventus è sempre stata chiara con le intenzioni sull'immediato futuro: si va avanti con Motta, possibilmente fino a fine stagione, quando poi saranno fatti tutti i conti, i calcoli e ovviamente le riflessioni del caso. Se diventasse inevitabile separarsi, anche per dare un segnale alla squadra nel momento più difficile, la soluzione più facile e immediata resterebbe quella interna. Brambilla ha fatto un ottimo percorso con la Next Gen, che in questo momento si sta giocando un piazzamento playoff. C'è Magnanelli, che ha lavorato con Allegri e conosce una buona parte della squadra. Ma resta alla primissima esperienza.

SUBITO UN CICLO - A prescindere, da zona Juve non si vorrebbe iniziare immediatamente con un ciclo nuovo: questa scelta escluderebbe automaticamente sia Gian Piero Gasperini che Antonio Conte, chiaramente papabili al ruolo di successore di Thiago, ma anche Stefano Pioli, auto-candidato forte - sempre più forte - per quella panchina che non ha mai smesso di sognare. Chi resta? Roberto Mancini. Con il quale sono stati registrati alcuni contatti indiretti, informazioni prese e valutazioni generali. Inutile dirlo: non sarebbe un traghettatore, sarebbe anzi l'inizio di un percorso, anticipando giusto i tempi e provando a centrare la Champions e a prepararsi subito dopo per il Mondiale per Club.