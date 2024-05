Getty Images

Juventus, c'è un'offerta per Kaio Jorge

5 minuti fa



Futuro in Brasile per Kaio Jorge? Secondo quanto riportato dal portale brasiliano UOL, il Cruzeiro è pronto a riportare in patria il giovane attaccante, fuori dai piani della Juventus e che è stato in prestito al Frosinone nell'ultima annata. I due club hanno iniziato a parlare la scorsa settimana e le sensazioni sono positive, visto che la Juventus è ben disposta a lasciar partire il ragazzo, non rientrando nello scacchiere del prossimo allenatore bianconero, Thiago Motta.



Il Cruzeiro è disposto a mettere sul piatto 4,5 milioni per l'attaccante arrivato in Italia nel 2001 e che nell'ultima stagione in prestito al Frosinone ha collezionato 22 presenze condite da tre gol.