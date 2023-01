Operazione in uscita in casa Juventus. I bianconeri hanno ceduto al Pescara, club militante in Serie C, il talento tunisino Hamza Rafia. Il fantasista 23enne, militante nella Juve Next Gen si è garantito un contratto fino al 2025 con gli abruzzesi. La Vecchia Signora incasserà il 50% sulla futura rivendita.