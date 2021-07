La prima Juventus della stagione 2021/2022 scenderà in campo alle ore 18.00 al Training Center contro il Cesena. Sarà l’occasione per Allegri di vedere all’opera molti giovani e di valutare molte seconde linee. Non ci sarà Paulo Dybala, a causa di un affaticamento muscolare patito nei giorni scorsi.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



JUVE - Perin; De Sciglio, Dragusin, Rugani, De Winter; McKennie, Ranocchia, Miretti; Soulé, Pjaca, Felix Correia.



CESENA - Nardi; Adamoli, Candela, Ilari, Gonnelli, Ciofi, Zecca, Nannelli, Caturano, Ardizzone, Shpendi.



PRIMO TEMPO



3' Primo tentativo dalla distanza dell'argentino ​Soulé, palla alta