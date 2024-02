Juventus, Charly Alcaraz al JMedical: il fattore indice di liquidità sul pagamento e la novità sul riscatto

Il centrocampista argentino classe 2002 questa mattina intorno alle 8.30 ha raggiunto il JMedical per completare i test medici. Le visite le aveva già sostenute a Londra, così come il suo trasferimento è già ufficiale da ieri.L'ex giocatore del Racing Club è stato pagato 3,7 milioni di euro (+200mila di oneri per l'affare), ma la cifra potrà aumentare fino a 1,9 milioni di euro in base al numero di presenze. Ie anche questa cifra, pagabile in 3 esercizi, può aumentare con ulteriori bonus., che sarà interamente a carico del Southampton mentre il costo del prestito, 3,7 milioni di euro di parte fissa, secondo Sky SportLa Juve ha tutto l'interesse di far giocare Charly, che quest'anno con il Southampton ha visto il campo 26 volte tra campionato e coppe (con 3 gol), perchéSe l'argentino convincerà a giugno Giuntoli studierà una formula con il club inglese per tratterlo a Torino. Nel possibile affare, che un anno fa l'ha venduto al Southampton per 13,65 milioni di euro.