Juventus, che fatica in attacco: Vlahovic e Kolo Muani a secco, la soluzione di Tudor con un segnale al mercato

. Dopo un buon successo casalingo contro il Genoa,. Una partita che non ha – anche grazie agli altri risultati ottenuti dalle squadre coinvolte in questa lotta – inciso sulle sorti bianconere di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, con il 4° posto occupato dal Bologna che rimane a un punto di distanza. Non è dunque il momento di rallentare la corsa per la Vecchia Signora, dopo la chiara reazione vista in seguito all’insediamento del tecnico croato e all’allontanamento di Thiago Motta.

E’ chiaro come Tudor sia letteralmente appena arrivato alla Continassa e dunque ci voglia del tempo prima che ogni schema e filosofia di gioco sia appresa completamente dalla squadra bianconera. I primi segnali sono comunque evidenti e incoraggianti:

Nel match dell’Allianz Stadium con la squadra di Vieira, le novità non sono mancate e, anzi, un primo grande cambiamento Tudor l’ha compiuto: Vlahovic titolare e in campo per 90’, Kolo Muani in panchina. E alla fine l’ha decisa Kenan Yildiz con una prodezza. All’Olimpico, invece, il serbo è stato ancora schierato titolare, senza trovare il modo di incidere sul risultato finale. Stesso discorso per il francese, subentrato nella seconda frazione, ma assente dalle occasioni più importanti dei bianconeri. E allora bisogna cominciare a dare un occhio ai dati:– rete decisiva siglata a Cagliari per il successo contro i sardi -,(dopo un avvio scoppiettante e 5 goal nelle prime tre presenze in Serie A). E allora Tudor sta studiando la svolta per permettere alle sue due punte di tornare a splendere.

A poche giornate dal termine di questo campionato e con quel 4° posto da centrare, il tempo a disposizione è sempre meno. Fondamentale per Tudor, quindi, sfruttare ogni singolo istante alla Continassa per lavorare sugli aspetti da migliorare e scoprire finalmente le potenzialità dell’attacco della sua Juventus., già a partire dalla prossima giornata (quando i bianconeri sfideranno il Lecce, sabato alle ore 20.45).. E allora Tudor non si nasconde ed è pronto, come riporta anche Tuttosport, a giocarsi le sue carte con una formazione a trazione offensiva che possa far creare e capitalizzare il maggior numero di occasioni.Suggestioni, pensieri, idee di Igor Tudor per ritrovare Vlahovic e Kolo Muani e andare all in nella corsa alla quarta posizione.

Una rincorsa che determinerà anche le strategie dei prossimi mesi in sede di mercato estivo per la Juventus.- essendo arrivato in prestito secco a gennaio -,, con un contratto in scadenza al 30 giugno 2026., quell'attaccante serbo che rischia di essere sacrificato sull'altare del mercato, se non si arriverà a una quadra e a un accordo che permetta ai bianconeri di spalmare il suo alto ingaggio da 12 milioni di euro netti annui e che rimetta Vlahovic - come desidera Tudor, che gli sta dando grande fiducia - al centro del progetto. Ma la co-esistenza dei due attaccanti può portare la Juventus a centrare quel 4° posto, realizzare gli introiti previsti e stabilire una precisa strategia estiva, tenendo in conto che

