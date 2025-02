Juventus, che fine ha fatto Cambiaso? Il flirt col City, l'infortunio alla caviglia e l'attesa per l'estate

Niente allenamenti. E quindi nemmeno una presenza. Che fine ha fatto, Andrea? Già perché la "sparizione" nel momento più caldo del mercato è stata naturalmente attorniata da commenti, illazioni, sensazioni. Che poi è stata soprattutto paura, per i tifosi bianconeri: per quanto fosse impossibile da rifiutare una mega proposta dal Manchester City, il colpo di un possibile addio del terzino avrebbe potuto avere delle ripercussioni non banali all'interno di una squadra così affaticata e pure così altalenante.Ma Cambiaso è infortunato. Cioè: lo è davvero. Chi è vicino a lui parla delle difficoltà riscontrate nell'ultimo mese e pure di più, con la caviglia che ha fatto le bizze e che ha retto finché ha potuto. Più volte Andrea ha dovuto giocare con terapie speciali e infiltrazioni. A un certo punto, la mobilità è stata così ridotta da dover scegliere di fermarsi per evitare guai peggiori.

E il City? Eh, se ne riparlerà.La Juve capirà nei prossimi mesi quale potrà essere effettivamente la quadra attorno all'esterno, partendo dalla stessa richiesta fatta a gennaio: 80 milioni di euro, o magari qualcuno di meno. La sensazione è che i Citizens abbiano solo rimandato l'affondo, convinti di poter tornare sul giocatore con più calma e pure più disponibilità. A Pep, il giocatore piace tantissimo e non vuole rinunciarvi nel nuovo ciclo che proverà a ricostruire.