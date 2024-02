Juventus, che fine ha fatto Fagioli? Ecco quando torna

È stato un compleanno diverso dagli altri per Nicolò Fagioli. Lunedì ha compiuto 23 anni, mentre come un leone in gabbia continuava a vedere giocare la sua Juventus senza poter fornire alcun contributo sostanziale, per di più in una serata stregata come quella che ha visto l'Udinese vincere all'Allianz Stadium per 1-0 grazie al gol di Lautaro Giannetti. E considerando la confusione mostrata in campo dal gruppo di Max Allegri sia contro l'Udinese che più in generale nell'ultimo periodo, proprio ora comincia a sentirsi pesantemente l'assenza di Fagioli. Ma che fine ha fatto?



IL PROGRAMMA – Continua ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo, per quanto l'impossibilità di disputare partite ufficiali rappresenti un grosso limite per poter tenere il giusto ritmo. Quanto basta però continuare a prepararsi in vista del rientro in campo, che è lontano ma non più lontanissimo. Calendario alla mano, infatti, la squalifica patteggiata da Fagioli con la Figc terminerà appena in tempo per consentire al centrocampista bianconero di scendere in campo per l'ultima giornata di campionato, che vede in programma la sfida interna tra la Juventus e il Monza. Intanto quel rinnovo di contratto firmato negli scorsi mesi rappresenta la garanzia su ciò che pensa di fare il club bianconero: puntare ancora su Fagioli, pure in futuro.