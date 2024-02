Juventus, che fine ha fatto Kean? La verità sulle sue condizioni e i tempi di recupero

Com'è andata a finire, ormai, è storia: Moise Kean dopo le visite mediche con l'Atletico Madrid è tornato alla base. E ora dovrà concludere la stagione nella Juventus. Ma quando tornerà a disposizione di Max Allegri? La risposta a questa domanda sarà poi importante anche per capire chi possa aver avuto ragione tra il club bianconero e quello spagnolo nella gestione del tormentone di fine mercato invernale: lo staff juventino aveva parlato di circa tre settimane per rivedere in campo Kean, da Madrid è arrivata la convinzione di aver bisogno del doppio del tempo chiedendo quindi un forte sconto sul pagamento dell'ingaggio. E da lì in poi, la trattativa è naufragata quando sembrava mancare solo l'annuncio. Nel frattempo Kean ha ripreso una preparazione personalizzata alla Continassa, definita proprio di riatletizzazione perché per tutto il periodo di stop dovuto dal problema alla tibia è stato realmente fermo senza poter correre. Atteso in campo per fine mese, comunque i tempi non verranno forzati, ora la Juve si trova con una benedetta abbondanza là davanti e già era stata programmato un finale di stagione senza Kean. Che quindi rischia seriamente di perdere, di nuovo, quel posto in Nazionale che si era conquistato durante la gestione iniziale di Luciano Spalletti.