E’ iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Alessandro Sersanti con la maglia della Juventus under 23. Una partita di grande tenacia, sacrificio e impreziosita da un gol decisivo con il Trento per il passaggio del turno in coppa Italia. Che il ragazzo avesse talento erano convinti in tanti, ma è stato il direttore Cherubini a crederci fortemente. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, Alessandro si è messo in grande evidenza con la squadra della sua città, il Grosseto, nelle ultime due stagioni. Ha tempi di inserimento in area molto importanti, facilità di corsa e grande resistenza fisica. La tipica mezzala che tanto piace agli allenatori. Sersanti rischia di diventare la prossima grande intuizione della Juve in tema di giovani ( è un classe 2002), l’inizio è stata decisamente positivo.