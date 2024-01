Juventus, che succede con Allegri: i tempi per la decisione sul futuro, la posizione del club

“Verso questi periodi si parla sempre del futuro mio, cioè parlano gli altri. Io ho un contratto con la Juve fino al 2025, stiamo lavorando insieme, bene, per il futuro del club nei prossimi anni. Con i nuovi dirigenti vado molto d’accordo, con Scanavino e con la proprietà, con Giuntoli e Manna. C’è una buona armonia per creare un futuro importante con un settore giovanile a cui tengo molto. Una cosa che ho imparato quando sono arrivato nel 2014: alla Juve passano gli uomini ma rimane il DNA. Bisogna stare zitti, tenere il profilo basso e lavorare. Il resto non conta niente. Con la nuova dirigenza stiamo andando molto d’accordo e stiamo lavorando per il futuro”: queste le parole di Massimiliano Allegri, le ha dichiarate a fine novembre. Il discorso era riferito alla decisione da prendere in casa Juve riguardo il suo futuro, anche se alla fine la decisione spetterà più al tecnico bianconero.



LA SITUAZIONE - Perché il contratto è ancora lontano dalla scadenza, ma una decisione andrà presa comunque ben prima. Quando l'attuale stagione sarà entrata nel rettilineo finale, perché bisogna programmare quella del ritorno in Champions e non si potrà improvvisare. Ed è entro marzo che la Juventus si aspetta di ricevere una risposta dallo stesso Allegri: se vuole restare non verrà mandato via, se decidesse di terminare così il suo secondo ciclo in bianconero, allora si volterà pagina.