Juventus-Chelsea 1-0



Marcatore: st 1' Chiesa.



Assist: st 1' Bernardeschi.



Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur (37' st Chiellini), Locatelli, Rabiot (32' st McKennie); Cuadrado, Bernardeschi (19' st Kulusevski), Chiesa (32' st Kean). A disp. Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Rugani. All. Allegri.



Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta (17' st Chalobah), Kovacic, Jorginho (17' st Loftus-Cheek), Alonso (1' st Chilwell); Havertz, Ziyech (17' st Hudson-Odoi); Lukaku. A disp. Kepa, Bettinelli, Werner, Saul, Sarr. All. Tuchel.



Arbitro: Manzano (Spa).



V.A.R.: Martinez (Spa).



Ammoniti: pt 18' Alonso (C); st 16' Ziyech (C), 19' Rudiger (C), 44' Cuadrado (J).