Continuare il trend positivo, dopo le ultime due vittorie in campionato e il successo europeo in Svezia contro il Malmo. Ladi Massimilianoè chiamata all'impegno principe della, nel match in scenaall'Allianz Stadium di Torino e valido perarriva infatti ildi Thomascampione d'Europa in carica, reduce dalla vittoria contro lo Zenit nella prima giornata. Bianconeri e Blues guidano ilcon 3 punti a testa: la sfida di stasera è quindi fondamentale in chiave primo posto, per evitare sorteggi duri agli ottavi, ma anche per non incorrere in sorprese in chiave qualificazione, dopo la sfida tra russi e svedesi andata in scena alle 18.45. La Juve deve fare a meno di Paulo Dybala ed Alvaro Morata, entrambi infortunatisi nel match contro la Samp e al rientro dopo la sosta per le nazionali. Chelsea che invece farà a meno di N'golo Kanté, positivo al Covid, ma conterà sul ritorno in Italia per la prima volta di Romelu Lukaku, dopo l'addio all'Inter, e di Jorginho da fresco campione d'Europa. Allegri punterà invece su Moise Kean come numero 9, appoggiato dall'altro azzurro Federico Chiesa.- Le due compagini si sono affrontate per l’ultima volta in ambito ufficiale il 20 ottobre 2012. Anche in quell’occasione si giocava una sfida della fase a gironi della Champions League e in quel caso i bianconeri regolarono i londinesi con un 3-0 grazie alle reti di Quagliarella, Vidal e Giovinco. ​Juventus e Chelsea si sono affrontate quattro volte nella loro storia: grande equilibrio con una vittoria per parte (1-0 per i londinesi il 25 febbraio 2009, 3-0 per i bianconeri il 20 novembre 2012) e due pareggi. Secondo quanto segnala Oddschecker, lo score della Juventus con le squadre inglesi in casa è abbastanza incoraggiante: 13 vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte.Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, BernardeschiMendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Alonso; Ziyech, Havertz; Lukaku.