La Juventus del duo Arrivabene-Cherubini ha già ben chiaro in mente quelle che saranno le priorità per rinforzare la squadra nelle prossime sessioni di calciomercato: un terzino mancino e un difensore centrale. E per quest’ultimo ruolo attenzione alla candidatura di Igor: il centrale brasiliano ha ben impressionato nell’ultimo confronto al Franchi in campionato e può diventare un obiettivo concreto a stretto giro di posta.Qualche contatto con l’entourage del giocatore era già andato in scena la scorsa estate e ora si può entrare nel vivo della trattativa.. La Vecchia Signora vuole regalare un nuovo difensore centrale ad Allegri e Igor può essere il nome giusto.