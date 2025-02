Juventus, chi è Alessandro Pietrelli: prima convocazione con Thiago Motta

AFP via Getty Images

Una prima volta da ricordare. In vista della sfida, valida per il turno dei quarti di finale di Coppa Italia, contro l’Empoli,È la prima convocazione in prima squadra per il 22enne arrivato, nel corso dell’ultimo mercato di gennaio in prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla Feralpisalò., dopo un’ottima prima parte di stagione in cui, nel Girone A di Serie C, ha messo a referto 5 reti e 4 assist,, andando anche a segno nella sfida pareggiata per 1-1 contro il Picerno (alla sua prima gara da titolare). Prestazioni che hanno convinto Motta a puntare su di lui e ad aggregarlo per la partita di Coppa di stasera.

Nato a Bologna,prima di trasferirsi, all’età di 15 anni, nel club emiliano della sua città natale. Pietrelli prosegue la sua crescita, prima di passare alla Feralpisalò nell’estate 2002 e accumulare esperienza fra Serie B e Serie C, mettendo assieme 57 presenze fra tutte le competizioni.Talento e maturità,, giocando sia a destra che a sinistra, dando dimostrazione della duttilità tecnico-tattica.