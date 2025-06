Juventus, chi è Mateus Fernandes: lo manda Jorge Mendes

Getty Images

, che l'anno scorso lo ha acquistato a titolo definitivo dallo Sporting Lisbona per 15 milioni di euro.Nella sua prima stagione in Inghilterra, chiusa con l'ultimo posto in classifica e la retrocessione dalla Premier League,per un totale di 3365 minuti giocati (1265 minuti in 15 presenze con 1 goal e 2 assist con l'allenatore croato Ivan Juric in panchina).

(classe 2002), il cui cartellino è ancora di proprietà del Porto visto che l'anno scorso i bianconeri lo hanno ingaggiato in prestito secco oneroso per 10 milioni di euro.